Bruselas quiere doblar los fondos del programa Erasmus

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) detalló este miércoles su propuesta de doblar los fondos comunitarios destinados entre 2021 y 2027 al programa de intercambio de estudiantes Erasmus, para elevar su dotación por encima de los 29.550 millones de euros frente a los 14.700 millones del marco financiero vigente entre 2014 y 2020.

La propuesta del Ejecutivo comunitario permitiría que 12 millones de personas se beneficiaran del programa Erasmus, es decir, el triple que en el marco financiero plurianual vigente, que cubre el período vigente.

Según los detalles de la propuesta presupuestaria de la CE, Bruselas quiere repartir esa cantidad con 25.900 millones de euros destinados a educación y formación, 3.100 millones a la juventud y 550 millones al deporte.

