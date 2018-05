Bruselas propone destinar 55,7 millones de euros más al año a cultura y audiovisual

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles elevar hasta los 1.850 millones de euros el presupuesto comunitario para apoyar la cultura y el sector audiovisual entre 2021 y 2027, lo que supone un aumento anual de 55,7 millones respecto al marco financiero vigente (2014-2020), que cuenta con 1.460 millones.

La propuesta presupuestaria de la CE, englobada bajo el epígrafe "Europa Creativa", prevé acordar 1.081 millones de euros a proyectos audiovisuales a través del programa MEDIA y a "estimular" la competitividad de ese sector, frente a los 820 millones consagrados en el presupuesto a largo plazo actual.

En ese sentido, el Ejecutivo comunitario prevé también dedicar "en los próximos años fondos suplementarios" a la promoción y distribución de obras con "narrativas innovadoras europeas, incluida la realidad virtual", además de crear un "repertorio en línea de películas europeas" para mejorar su acceso y visibilidad.

El vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, indicó que la CE quiere con su propuesta que los autores, creadores y productores de la Unión Europea (UE) aprovechen las "nuevas oportunidades" de la digitalización.

The digital environment has transformed our cultural landscape, bringing new challenges and opportunities to Europe's cultural and creative sectors.

Según la propuesta de Bruselas, otros 609 millones del total de 1.850 millones de euros se destinarían a la "promoción de sectores europeos de la cultura y de la creación" más allá del sector audiovisual, fomentando "proyectos de cooperación" de artistas en toda la UE.

Por último, la CE aboga por destinar otros 160 millones de euros a proyectos intersectoriales y a las pequeñas y medianas empresas de los sectores de la cultura y la creación, con el objetivo de "favorecer un ambiente mediático libre, la diversidad y el pluralismo y de apoyar un periodismo de calidad así como la educación sobre medios de comunicación".

El comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsis, subrayó que "la cultura siempre ha estado en el corazón del proyecto europeo", porque "crea puentes entre los pueblos" y llamó a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo a aprobar el presupuesto a largo plazo.

Por Javier Albisu

