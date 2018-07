Unas 10.000 personas han visitado la exposición sobre los 30 años del premio Sájarov

Bruselas (EuroEFE).- Al menos 10.000 personas han visitado la exposición fotográfica en el Parlamento Europeo (PE) que conmemora los 30 años del Premio Sájarov a la libertad de conciencia, informó este viernes a Efe el responsable de relaciones públicas de la Eurocámara, Ivan Mikulic.

El PE celebra desde el pasado mes de junio la larga trayectoria del premio Sájarov con una exhibición fotográfica bajo el título "Defensores de nuestras libertades". La institución europea y cuatro fotógrafos de la cooperativa Magnum Photos cuentan la historia de los defensores de los derechos humanos de hoy en día.

Este proyecto constituye una inmersión en la vida de dos mujeres y dos hombres que luchan para que se respeten los derechos del hombre en Camboya, Túnez, Etiopía y Bosnia-Herzegovina.

A través de su objetivo muestran la vida y experiencia de estos activistas de distintas partes del mundo en sus esfuerzos por los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, contra la opresión de las minorías étnicas y a favor de la prevención de la radicalización.

La fotógrafa belga Bieke Depoorter, a través de sus fotografías, relata la historia de Jadranka Milicevic, antigua refugiada de la guerra bosnia y activista a tiempo completo por los derechos de la mujer.

"Estoy feliz de formar parte de este proyecto junto a fotógrafos que admiro", dijo a Efe Depoorter, quien subrayó la importancia de "contar historias como esta".

Este premio ha sido entregado a grandes personalidades a lo largo de sus 30 años, desde que en 1988 recayera en el activista contra el sistema sudafricano de segregación racial o "apartheid" Nelson Mandela y el difunto disidente soviético Anatoli Marchenko.

En el año 2000 lo ganó la iniciativa española contra el terrorismo "¡Basta ya!" y los últimos galardonados han sido en 2017 ocho figuras de la oposición venezolana.

"La lucha por los derechos humanos sigue ocupando un lugar preeminente en la agenda del Parlamento Europeo", publicó su presidente, Antonio Tajani; y añadió que, durante las tres décadas de este galardón, las personas distinguidas con el premio Sájarov han sido una constante fuente de inspiración.

"Mi esperanza es que, en los próximos treinta años, este legado anime a otras personas a preocuparse, comprometerse y luchar por un mundo más justo, dotando así de todavía mayor prestigio al premio Sájarov", destacó.

