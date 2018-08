Bélgica cobrará 50 euros a los periodistas por cubrir las cumbres europeas

Bruselas (EFE).- La decisión de las autoridades belgas de imponer el pago de una tasa de 50 euros a los periodistas belgas o residentes en Bélgica por los controles de seguridad a los que son sometidos antes de asistir a las cumbres de la Unión Europea (UE) ha levantado ampollas entre los corresponsables y ha sido criticada por la Comisión Europea.

El Consejo de la UE ha explicado que el origen de la imposición de esa tasa está en la legislación belga, mientras que el Ejecutivo comunitario indicó que analizará todas las medidas posibles contra esta decisión, calificada de discriminatoria por las organizaciones profesionales.

"Desde el 1 de junio de 2018 una nueva normativa belga prevé una tasa de 50 euros a pagar por los empleadores de toda persona que sea objeto de un control de seguridad por las autoridades belgas. Este control tiene actualmente una validez de seis meses", explicó el Consejo en un comunicado.

El Consejo, que representa a los Veintiocho países de la UE, deja claro que la medida le ha sido impuesta por las autoridades belgas.

"Esta ley belga no nos gusta (...) Los periodistas deben poder hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles", dijo la portavoz comunitaria Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de Comisión.

Añadió que, como guardiana de los Tratados, la UE puede examinar las denuncias que le sean presentadas.

Una medida "triplemente discriminatoria" que perjudica a los periodistas freelance

Por su parte, la Asociación general de Periodistas Profesionales de Bélgica denunció la medida, que consideró que discrimina a diferentes niveles, ya que perjudica en particular a los periodistas autónomos o freelance.

"El principio mismo de tener que pagar para poder estar acreditado (...) obstaculiza la libertad de informar", denunció la asociación en referencia a una media que en las cumbres comunitarias suele reunir a más de un millar de periodistas.

Por otro lado, la Asociación de la Prensa Internacional (API), que representa los intereses de los corresponsales en Bruselas, criticó también esa medida que supondría el pago de 100 euros anuales.

"La API considera que esta medida es triplemente discriminatoria porque se aplica solo a los periodistas que residen en Bélgica y no a los que vienen de otros país (a las cumbres)", señaló en un comunicado en su página web.

API protests against Belgian €50 EU-summit security screening fee.



We call on @CharlesMichel, @dreynders, @JanJambon to drop this decision. https://t.co/27zMebNg2X#EUCO @EUCouncilPress