Los docentes españoles trabajan menos horas que sus colegas de la UE

Madrid (EuroEFE).- Los docentes españoles tienen una jornada de trabajo reglamentaria de 1.425 horas al año frente a las más de 1.600 horas de media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las más de 1.500 de la UE.

Lo concluye el nuevo informe de la OCDE Panorama de la Educación 2018 ("Education at Glance"), que vuelve a incidir en que España encabeza las tasas de matriculación en Infantil y que un 34 % de los adultos españoles no ha alcanzado el nivel de Secundaria Superior (Bachillerato y FP de grado medio) frente al 15 % de la OCDE.

El horario laboral de los profesores en centros públicos españoles durante un curso académico suma 1.425 horas tanto en Infantil como en Primaria, ESO y Bachillerato mientras que en la media de la OCDE para esas etapas la cantidad de horas es de 1.628, 1.620, 1.642 y 1.638, respectivamente.

Respecto a las horas lectivas, es decir, en las que dan clase, los profesores españoles suman 880 horas en Infantil y Primaria, 713 en la ESO y 693 en Bachillerato y FP grado medio frente a las 1.029, 778, 701 y 655, respectivamente, en la OCDE.

Estos datos coinciden en el tiempo con el anuncio hecho por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en el Congreso, donde dijo que se iba a facilitar que las comunidades autónomas puedan establecer el número de horas lectivas semanales de los docentes, tanto en los centros públicos como en los concertados, con el fin de que pudieran reducirlas.

En la actualidad tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en ESO, recordó Celaá, que aclaró que los límites de la jornada laboral seguirán siendo iguales, pues se habla solo de la "carga lectiva" y no del tiempo que se dedique a tutorías u otras labores.

El estudio también especifica las horas de los alumnos en clase durante las enseñanza obligatorias.

En Primaria son básicamente las mismas en España que en la media de la OCDE (792 horas por año frente a 793, respectivamente) y en la ESO los alumnos españoles alcanzan 1.054 horas frente a las 910 horas.

Mayor acceso de los estudiantes a un "currículo flexible"

Los estudiantes españoles "gozan de un mayor acceso a un currículo flexible", es decir, a materias obligatorias flexibles elegidas por los centros, a diferencia de las materias obligatorias. Según la OCDE, estas representan el 20 % de las horas de enseñanza obligatoria en Primaria (media de la OCDE 5 %) y el 23 % en Secundaria (OCDE 7 %).

Por otra parte, se señala que los salarios de los profesores españoles en Secundaria son "inicialmente altos pero crecen despacio a medida que aumenta la experiencia profesional".

Así, tras quince años de experiencia, sus salarios solo aumentan como término medio un 15 % comparado con un 39 % en los países de la OCDE.

Además, los sueldos de los profesores se redujeron de forma generalizada entre 2005 y 2017, siendo los profesores de Secundaria quienes sufrieron la mayor caída.

La OCDE también revela que el 55 % de los adultos españoles con padres sin enseñanza Secundaria Superior no alcanzaron ningún nivel educativo superior, lo que supone una "trampa intergeneracional" que puede llevar a altos niveles de desigualdad de ingresos en el país.

En España -continúa el estudio- el número de ninis (jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian ni trabajan) sigue bajando y se cifra en 2017 en un 18 % entre la población autóctona y el 30 % entre los nacidos en el extranjero.

No obstante, sigue por encima de la media de la OCDE y UE: 13 % y 18 % en la OCDE, y 12 % y 19 % en la UE.

Gasto en educación en España es inferior

El gasto en educación en España es relativamente inferior, en términos de PIB, para todos los niveles de enseñanza a la media de la OCDE y de la UE; y el gasto por alumno se ha reducido entre 2010 y 2015 en un 11 % en la educación no universitaria y FP superior y en un 13 % en esos niveles.

Find out how much your country spends on #education in Education at a Glance 2018 ➡️ https://t.co/3bQ53wkM5u #OECDEAG pic.twitter.com/JkPMTyLsJQ