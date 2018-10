EL PE da luz verde a nueva ley audiovisual que protege la producción europea

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a las nuevas normas para los servicios audiovisuales que obligarán a plataformas como Netflix a ofrecer un mínimo del 30 % de producción europea en sus catálogos.

La directiva, que se aplica también a las cadenas tradicionales, prevé igualmente medidas de refuerzo para la protección a los menores y limitaciones al tiempo de publicidad (un 20 % de la emisión diaria).

Updated rules on #audiovisual media services adopted @Europarl_EN.



All operators will be part of a fairer regulatory environment, Europeans will be better protected from hate speech and European media productions will get a boost. #AVMSD pic.twitter.com/nIZwV7enpF