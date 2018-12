La universidad de Soros cede a las presiones y se traslada de Budapest a Viena

Budapest (EFE).- La Universidad Centroeuropea (CEU), fundada en 1991 por el magnate liberal estadounidense George Soros, anunció este lunes el traslado de una importante parte de sus actividades de Budapest a Viena, ante los ataques políticos y legales del Gobierno conservador nacionalista de Hungría.

