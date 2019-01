Plovdiv abre su año como Capital Cultural europea

Plovdiv (Bulgaria) (EuroEFE).- "Por Zeus, que es una de las ciudades más grandes y hermosas". Así describe el dios Hermes, según un cronista clásico, a Plovdiv, la milenaria ciudad búlgara que vive su año como Capital Europea de la Cultura.

La recomendación de Hermes la comparten los diarios The New York Times y The Guardian, que la han incluido en sus listas de sitios a los que ir este 2019.

Plovdiv, la joya búlgara

Desde la Pulpudeva de los tracios, pasando por la Trimontium romana o la Filibe otomana, la ciudad acumula 8.000 años de historia, si se tienen en cuenta los asentamientos primitivos anteriores a la ciudad propiamente dicha.

Durante los próximos 12 meses, Plovdiv, a unos 150 kilómetros de Sofía, quiere conectar ese legado con el presente, con un programa diseñado bajo los lemas de "Diversidad" y "Nosotros somos todos los colores".

La Capitalidad cultural, que Plovdiv comparte este año con la italiana Matera, arrancó este fin de semana oficialmente con tres horas de un grandioso espectáculo de música, luz y danza que iluminará el centro de la segunda ciudad más grande de Bulgaria.