La Universidad Barcelona lidera una alianza para una futura Red Universidades Europeas

Barcelona (EuroEFE).- La Universidad de Barcelona (UB) lidera el proyecto 'Charm-EU', una alianza junto a universidades de Budapest, Dublín, Montpellier y Utrecht cuyo objetivo es crear una futura Red de Universidades Europeas.

Teniendo como pilar los objetivos de desarrollo sostenible la Unión Europea (UE), esta alianza universitaria nace para "reforzar el sentimiento de ciudadanía europea y la competitividad de las universidades, trabajando de manera conjunta", explicó esta semana el rector de la UB, Joan Elias.

Joan Elias señaló que con la alianza se creará un "campus único", de manera que un estudiante matriculado en cualquier de estas universidades pueda ampliar sus estudios, complementarlos o crear un itinerario "a medida" y seguirlo tanto física como virtualmente en cualquiera de los otros centros.

La alianza permitirá "avanzar" en la innovación educativa y "romper con el paradigma de las titulaciones clásicas", de modo que los estudiantes de este campus común "puedan personalizar su itinerario y currículum educativo", detalló Joan Elías.

El rector subrayó que la intención es formar profesionales, pero "sobretodo y más allá formar ciudadanos con pensamiento crítico, reflexivo y comprometidos para hacer una Europa más sólida donde los valores tradicionales sean una realidad".

Una educación superior paneuropea de excelencia

El acuerdo fundacional de esta nueva alianza fue firmado este martes por los rectores Joan Elias, de la UB; Lásló Borhy, de Loránd Eötvös de Budapest (Hungría); Patrick Prendergast, del Trinity College de Dublín (Irlanda); Henk Kummeling, de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), y Patrick Caron. de la Universidad de Montpellier (Francia).

Cimentada sobre los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, la alianza pretende también "ampliar" las oportunidades de desarrollo de una investigación compartida de alto impacto social, regional e internacional, coincidieron los rectores.

Precisamente, la "antigüedad" es una de las características comunes a las universidades que forman parte de la alianza, que "pretenden fomentar el valor la tradición de la cultura europea y la pluralidad lingüística, lo que se demuestra en la incorporación de lenguas como el húngaro y el gaélico", según Elias.

Patrick Caron, como rector de la Universidad de Montpellier, recordó que su facultad de Medicina es la "más antigua de Europa que aún está en activo" y precisamente uno de los ejes de la red se basará en esta particularidad, ha añadido Joan Elias.

Preservar el patrimonio lingüístico de Europa, dando valor a la tradición y a la vez potenciando la innovación en la enseñanza, son las intenciones de la Universidad de Lórand Eötvös de Budapest, señaló su rector, Lászlo Borhy, para quien "son valores que coinciden plenamente con los de la alianza".

En el mismo sentido, el rector de la Universidad de Utrecht, Henk Kummeling, señaló la importancia de la innovación educativa en un mundo cambiante por el orden económico y la tecnología y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo laboral real.

Por su parte, el rector del Trinity College de Dublín, Patrick Prendergast, describió la alianza como "el nuevo modelo de universidad y el futuro, basado en la colaboración y en principios de sostenibilidad, justicia y pluralidad".

