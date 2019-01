El Erasmus quiere llegar a los estudiantes humildes

Bruselas (EuroEFE).- El programa educativo Erasmus, bandera del proyecto europeo, mira hacia el futuro con la promesa de un presupuesto duplicado a partir de 2021 y con la prioridad de corregir su imagen de programa exclusivamente para universitarios y que solo se pueden permitir estudiantes de clase media alta.

La publicación este jueves de las cifras más recientes de participación en el programa, correspondientes a 2017, apuntan a una continua tendencia al alza: 797.000 estudiantes universitarios, de formación profesional y voluntarios se beneficiaron del apoyo logístico y económico del programa, un 10 % más que en 2016, con un 13 % más de presupuesto para un total de 2.600 millones de euros.

