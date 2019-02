Nueva directiva sobre los derechos de autor

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) cerró un acuerdo sobre la nueva legislación de derechos de autor, con la que pretende actualizar la manera en que los creadores perciben una remuneración justa por su trabajo en la era digital.

Representantes de la presidencia del Consejo de la UE (en manos de Rumanía este semestre) y del Parlamento Europeo alcanzaron un pacto provisional sobre las nuevas normas, que tendrá que ser formalizado por las instituciones europeas en las próximas semanas.

Internet seguirá siendo un espacio para la libertad de expresión. Fragmentos de artículos, memes, GIF se podrán seguir compartiendo libremente.



Toda la información sobre el nuevo acuerdo aquí https://t.co/z3i7smjtWp pic.twitter.com/2qViX1hWHl — Parlamento Europeo (@Europarl_ES) 14 de febrero de 2019

"El acuerdo alcanzado sobre la Directiva de Derechos de Autor protege la creatividad europea. Músicos, actores, escritores, periodistas y el sector audiovisual tendrán derecho a una remuneración justa también por parte de los gigantes de internet", dijo el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en su cuenta en Twitter.

The European Parliament defends EU cultural and creative industries. Newly approved rules on #copyright will benefit authors, journalists, writers, stylists, musicians and all artists. — Antonio Tajani (@EP_President) 14 de febrero de 2019

Por su parte, la Comisión Europea señaló que el acuerdo político logrado adaptará las normas de la propiedad intelectual al mundo actual, en el que los servicios de transmisión de música, las plataformas de vídeo sobre demanda o de contenidos colgados por el usuario se han convertido en las principales vías de acceso a los trabajos creativos y artículos de prensa.

El vicepresidente para el mercado único digital, Andrus Ansip, valoró el "importante logro" que supone el acuerdo, pese a la larga demora en su consecución.

Agreement reached on #copyright! Europeans will finally have modern copyright rules fit for digital age with real benefits for everyone: guaranteed rights for users, fair remuneration for creators, clarity of rules for platforms. pic.twitter.com/dwQGsAlJvK — Andrus Ansip (@Ansip_EU) 13 de febrero de 2019

La nueva normativa introduce cambios a las normas vigentes sobre propiedad intelectual, con el objetivo de ayudar en la creación de un mercado digital europeo.

Entre otros elementos, la Directiva incorpora un nuevo derecho para los editores de prensa en relación con el uso digital de sus publicaciones y aclara el marco legal en el que operan las plataformas de intercambio de contenido en línea.

Asimismo, mejora las prácticas de licencia para asegurar un acceso más amplio a los contenidos y establece excepciones o limitaciones a los derechos de autor en ámbitos como las actividades de enseñanza en internet o la diseminación del patrimonio cultural.

Según la comisaria para Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, la nueva normativa "es una piedra angular crucial para nuestro Mercado Único Digital".

El acuerdo "es una señal de nuestra voluntad de establecer un mercado único digital que funcione correctamente y que fomente el desarrollo de nuevas empresas basadas en el contenido en interés de todos los ciudadanos europeos", dijo el ministro de Cultura de Rumanía, Valer Daniel Breaz, en un comunicado.

Por su parte, las organizaciones de editores como ENPA, EPC y NME indicaron que los colegisladores han respaldado una normativa que pretende "mejorar la posición de los editores y sus publicaciones".

Por Marta Borrás y Lara Malvesí (edición: Piedad Viñas)

