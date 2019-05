La juventud europea explica sus prioridades: ambiente, empleo y solidaridad

Bruselas (EuroEFE).- Más de 800 jóvenes procedentes de toda Europa debaten en Bruselas sobre la democracia y las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. La Semana Europea de la Juventud, que se celebra hasta el 5 mayo, centra sus actividades en el lema "La Democracia y yo". El objetivo de las instituciones europeas es atraer a la juventud al mensaje europeo y al desarrollo de la UE.

La Semana Europea de la Juventud tiene lugar cada dos años. Además de las actividades emblemáticas de Bruselas, se organizan cientos de actividades y actos a nivel local. Durante la anterior Semana Europea de la Juventud, que tuvo lugar en 2017, se contó con la participación de 112.000 jóvenes de toda la Unión y de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía.

