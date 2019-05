Países Bajos se alza con la corona en el "Eurovisión de Madonna"

Tel Aviv (Israel) (EuroEFE).- Cantando que "quererte es un juego perdido", Países Bajos se hizo con la victoria de Eurovisión 2019 gracias a "Arcade", el "soul" espiritual de Duncan Laurence, en una edición de infarto que volvió a confinar a España a los últimos puestos y que, de partida, ya contaba con otra reina.

The winner of the Eurovision Song Contest 2019 is Duncan Laurence, representing The Netherlands with his song, Arcade! https://t.co/8ppA7om1Py @dunclaurence #DareToDream #Eurovision #NLD pic.twitter.com/iVduYXZY0y

Porque la sexagésimo cuarta edición del festival pasará a la memoria por ser "aquella en la que actuó Madonna", ocasión histórica en la que este evento acusado de discurrir casi siempre en paralelo a la industria musical tentó a su principal monarca y en la que esta se dejó querer (y pagar) ante una audiencia de 200 millones de personas.

La suya era probablemente la actuación más esperada de la noche, pero la "ambición rubia" se ha pasado de frenada en un foro que es puro espectáculo.

Aquí ha estrenado en directo el "dancehall" jamaicano "Future" y ha recuperado 30 años después "Like a prayer", el incendiario clásico en el que besaba a un Jesucristo negro, pero sin reeditar ese momento emblemático y con alguna desafinación.

Madonna: El poder de la música es unir a la gente

"El poder de la música es unir a la gente", reivindicaba poco antes, palabras que algunos han leído como defensa frente a las críticas por participar precisamente en una edición con sede en Israel pese a su política ante los territorios ocupados, asunto del que solo se han hecho eco los islandeses con una enseña palestina en un momento de las votaciones.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3