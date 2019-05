Cineastas y sindicalistas instan a votar en los comicios europeos para parar extremismos

Cannes (Francia)/Viena (EuroEFE).- Quinientos cineastas de todo el mundo, entre los que hay nombres como Stephen Frears, Pawel Pawlikowski, Win Wenders o Borja Cobeaga, firmaron un manifiesto en el que animan a participar en las elecciones europeas de este domingo para defender la cultura y parar los extremismos, un llamamiento que también lanzaron los sindicatos europeos que este martes comenzaron una cumbre en Viena.

El extremismo y los pensamientos retrógrados se extienden como la lepra, advierte 500 cineastas

"Sí, Europa es imperfecta", comienza el manifiesto. "Le reprochamos la falta de alma y de emociones (...) no estar a la altura de las crisis ecológicas, sociales y políticas que la sacuden hoy y no estar a la altura de la tragedia de los refugiados".

Pero "nos esforzamos por describirla con la delicadeza de las imágenes y un lenguaje más accesible para todos los pueblos que la componen".

Europa "se unió por la paz", pasó de seis miembros a los 28 de la actualidad, que forman una "unión única e inspiradora para toda la humanidad", construida sobre el olvido de las fronteras, la libre circulación, la fraternidad, la solidaridad, "valores hoy amenazados por todas partes, incluso desde su interior".

También es una "Unión de la cultura, verdadera ambición para una Europa en la que la innovación y la creación han sido siempre luminosos pilares".

"Una Europa libre y democrática es también una Europa del libre pensamiento y de la libertad de expresión. Por eso tenemos el deber de defenderla frente al aumento de los extremismos y a los pensamientos retrógrados que se extienden de nuevo como la lepra".

Los cineastas resaltan que hay que consolidar y mejorar el frágil equilibrio que hay en Europa "frente a los que quieren destruirlo mediante la división, la renuncia, la huida o el aislamiento".

Y para construir "una Europa que reúna, una Europa abierta que ofrezca un espacio de libertad y paz" hay que comprometerse en el combate de las ideas "para evitar el de las armas".

Los cineastas recuerdan "que estas elecciones representan un desafío crucial, tanto para nuestros derechos fundamentales como para la libertad de creación".

"¡Entre el 23 y el 26 de mayo, vayamos a votar!. Es nuestro futuro común lo que está en juego", finaliza el manifiesto.

El texto lo firmaron, entre otros, los hermanos Dardenne (Bélgica); el bosnio Danis Tanovic; las danesas Susanne Bier y Lone Scherfig; los franceses Jacques Audiard, Costa-Gavras, Julie Delpy y Céline Sciamma; el irlandés Neil Jordan; los italianos Marco Tullio Giordana y Valeria Golino; el portugués Miguel Gomes y los británicos Ralph Fiennes, Alan Parker o Charles Sturridge.

Por parte de España lo rubricaron Borja Cobeaga, Iratxe Fresneda, Sebastián Mantilla, Andrés Daniel Sainz y Miguel Santesmases.

Y aunque la mayoría de los firmantes son europeos, también apoyaron el manifiesto cineastas como el argentino Juan Solanas, el venezolano Jackson Elizondo, el chileno Manuel Basoalto o el estadounidense Lodge Kerrigan.

Presentado este martes en el marco del Festival de Cannes, el manifiesto es una iniciativa de la Sociedad de Realizadores de Filmes (SFR), la Quincena de Realizadores de Cannes, la Academia Europea del Cine, La federación Europea de Realizadores de Audiovisual (FERA) y la Sociedad de Autores Audiovisuales (SAA).

Sindicatos europeos llaman a votar en elecciones europeas para parar a ultras

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) llamó este martes en su congreso en Viena a votar en las elecciones europeas que comienzan este jueves para frenar a los partidos ultranacionalistas porque, a su juicio, "la Unión Europea (UE) y la democracia están bajo ataque".

Estas elecciones son una encrucijada "hacia una Europa más social o hacia el declive de la Unión Europea", afirmó el secretario general de la CES, Luca Visentini, durante la apertura del congreso que se celebra en la capital austríaca hasta el próximo viernes.

"Vemos el aumento de los partido de ultraderecha, nacionalistas e incluso neofascistas, y estamos muy preocupados sobre lo que pasa en Hungría, Polonia, Italia, Francia, en el Reino Unido con el Brexit, en Alemania con AfD y en España con Vox", destacó el líder sindical italiano.

Visentini aseguró que se alegraba de que hubiera caído el Gobierno austríaco formado por conservadores y ultranacionalistas, y que precisamente su política "antisindical" era el motivo de que se celebrara el congreso de la CES en Viena.

“What we are seeing in #Europe now is extreme right and fascist groups trying to break up European project”. #Vienna mayor Michael Ludwig tells @etuc_ces #ETUC19. We need strong trade unions at European and national level. @oegb_at pic.twitter.com/NMv6o940ia