¿Sabe que hoy hay elecciones europeas?, la pregunta de los voluntarios

Madrid, 26 may (EFE).- ¿Sabe que hoy hay elecciones europeas?. Es la pregunta que un grupo de jóvenes voluntarios en Madrid le han planteado a las personas que iban a votar en algunos colegios de la ciudad.

"Cuidado con estos que te cambian el voto", dice una de las personas interpeladas. "Nooo -responden- nosotros solo queremos informar, no hacemos propaganda".

Bajo un sol de justicia, cinco jóvenes, vestidos con una camiseta blanca de la asociación "Equipo Europa", estuvieron en el colegio público Conde de Orgaz, en el barrio de Canillas, en Madrid, informando a los electores de que Europa interesa y que eso también se vota hoy.

Los jóvenes son Irene (graduada en Estudios Europeos), Sandra (estudiante de periodismo y relaciones internacionales), Gonzalo (Relaciones internacionales y economía), Julia (Derecho y Ciencia Política) y Miguel (Derecho).

Otro grupo estuvo por la mañana en el colegio Pi i Margall, en el barrio de Malasaña, distribuido estratégicamente en las esquinas de la plaza 2 de mayo para explicar a quienes quisieran escucharlos lo importante que es Europa, pero con cuidado, sin salirse un ápice de la perspectiva informativa y neutral.

Forman parte de la campaña #estavezvoto, ideada por el Parlamento Europeo para promover la participación en las elecciones europeas, especialmente de los jóvenes y que cuenta en España con casi 25.000 voluntarios.

Si no votas, eres invisible. Tus opiniones y tus valores no se verán representados en el Parlamento Europeo, y otros tomarán la decisiones por ti. No dejes que eso ocurra: el 26 de mayo, ¡VOTA! #estavezvoto #thistimeimvoting #elecciones #eleccioneseuropeas #unioneuropea pic.twitter.com/zgRrVvjFwB — Equipo Europa (@EquipoEuropa) March 14, 2019

Pedadogía europea

Las respuestas a su pregunta son de lo más variopintas: "sí, hemos votado, pero no quiero preguntas", o incluso con bromas -"no, no hemos votado a ninguno, pero en ninguna de las elecciones", dice una mujer mientras se aleja sonriendo.

Incluso una pareja de ancianos vuelve para cerciorarse: "¿cuántas papeletas ha introducido usted?", les pregunta uno de los voluntarios. "Tres" -le responden. "Entonces lo ha hecho bien".

"Casi le doy sin querer un folleto a un policía", dice uno de los voluntarios al estirar la mano y darse cuenta, de repente, que era un agente que iba al colegio público.

¿Y esto para qué es?. Pregunta un hombre que, tras conocer el contenido de la iniciativa, accede a responder a la pregunta de por qué ha votado en las europeas: "porque juntos estamos mejor".

Miguel, el voluntario canario, cuenta que cuando el pasado septiembre llegó María Andres (directora de la oficina del PE a España) a Canarias, al ver su entusiasmo le preguntó si quería ser embajador de una campaña europea. "Sin dudarlo", le respondí.

Gonzalo cuenta que cuando el PE lanzó la iniciativa en septiembre "éramos cuatro gatos, la sala donde nos reunimos estaba medio vacía".

"Formamos un grupo de Whatsaap que llamamos eurofriquis. Ahora el grupo lo componen más de 80 personas y hemos incorporado otras redes sociales". Los voluntarios en España son un referente en la UE, donde hay más de 280.000.

Este grupo de voluntarios, la primera línea de la información de calle para la UE, vive el día a día de la construcción comunitaria con entusiasmo. Y reciben con alegría el dato de que la participación en las europeas había subido más de diez puntos a las 14.00 horas.

Pero no se olvidan y tienen cuidado en recordarlo, que su labor es informativa y no partidista.

A una señora le lanzan la pregunta sobre las elecciones europeas: "no gracias, que lo tengo claro." "Pero si no somos de ningún partido" -la responden". La señora vuelve, recoge el folleto y dice "pensé que era propaganda".

Por Luis Alonso (edición: Catalina Guerrero)

