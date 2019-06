El Museo de Málaga, entre los mejores de Europa abiertos en los últimos dos años

Málaga (EuroEFE).- El Museo de Málaga, inaugurado en diciembre de 2016 en su nueva sede del Palacio de la Aduana, ha recibido una mención especial como uno de los mejores centros abiertos en los últimos dos años en los Premios al Museo Europeo del Año (European Museum of the Year Award, EMYA) que organiza el European Museum Forum (EMF).

Tras ser nominado en la categoría de mejor museo abierto en los últimos dos años, llegó a la fase final de los premios EMYA, cuya gala tuvo lugar en Sarajevo (Serbia) y donde resultó designado como mejor museo de Europa 2019 el Rijksmuseum Boerhaave de Leiden (Países Bajos), que relevó así al Design Museum de Londres, ganador en 2018.

