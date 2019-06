España financia con 23,6 millones la movilidad de 6.751 erasmus

Madrid (EFE).- El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destina 23,6 millones de euros a financiar la movilidad de 6.751 estudiantes, docentes y personal de educación superior del programa Erasmus+.

