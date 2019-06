Once universidades españolas participarán en los futuros campus europeos

Bruselas (EuroEFE).- Once universidades españolas han sido elegidas para formar parte de la red de campus que permitirán a alumnos, profesores e investigadores moverse sin obstáculos burocráticos entre distintos países de la Unión Europea (UE), informó este miércoles la Comisión Europea.

Las once universidades españolas seleccionadas incluyen los campus de la Complutense, Autónoma de Madrid, Carlos III, Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Granada, Cádiz, Valencia y Católica de Valencia.

Los centros desarrollarán las primeras "alianzas" que tendrán lugar a nivel europeo, para reforzar la enseñanza superior y estimular la cooperación.

La iniciativa sobre movilidad entre universidades europeas, en el marco del programa Erasmus+, permitirá cursar cada año en un país diferente de la UE, señaló en rueda de prensa el comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics.

Pleased to support these first 17 #EuropeanUniversities with €85 million over 3 years. We will develop this initiative based on their experiences, the results of a second test to be launched in autumn 2019 & full roll-out under future #Erasmus programme https://t.co/nHJ69cfsKy pic.twitter.com/aAP7wD0ybn

Los centros seleccionados incluyen todo tipo de establecimientos de educación superior, desde universidades de ciencias aplicadas a centros técnicos, pasando por escuelas de bellas artes o universidades polivalentes.

Las universidades europeas se convertirán en campus interuniversitarios que pondrán en común su experiencia, sus plataformas y recursos para proponer programas de estudio o módulos comunes que abarquen diferentes disciplinas.

"De momento es un programa piloto", dijo Navracsics, que añadió que está previsto que este sistema comience a ser implantado en invierno de este año.

Excellence & inclusiveness go hand in hand for #EuropeanUniversities – good to see that first alliances cover large number of countries from all parts of the EU. Ensuring that they will create opportunities for #youth from all backgrounds will be important #EuropeanEducationArea pic.twitter.com/eEWJMxrFYg