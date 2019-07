España, Portugal, Italia y el Reino Unido suman más sitios al Patrimonio Mundial de la Unesco

Bakú (EuroEFE).- La Unesco declaró este domingo Patrimonio Mundial ocho sitios culturales, entre ellos el paisaje del Risco Caído y las Montañas Sagradas de España, la Real Obra de Marfa y el Santuario del Monte de Braga de Portugal y las colinas de vides del "prosecco" de Italia, así como el observatorio radioastronómico de Jodrell Bank, del Reino Unido.

La candidatura española consiguió entrar en la Lista del Patrimonio Mundial sin ninguna objeción. El paisaje cultural del Risco Caído y las Montañas Sagradas, situado en una amplia región montañosa de Gran Canaria, destaca por una topografía de acantilados, barrancos y formaciones volcánicas de abundante biodiversidad.

En toda la zona existe un gran número de vestigios de viviendas, cisternas y graneros troglodíticos, habitadas desde principios de nuestra era por bereberes norteafricanos hasta la conquista española en el siglo XV.

Este yacimiento arqueológico de gran importancia incluye cuevas dedicadas a prácticas rituales y con grabados que suponen observaciones astronómicas.

El sitio abarca una zona de casi 18.000 hectáreas, algo más del 11 % de toda la superficie de la isla.

Las cuevas excavadas en la roca volcánicas servían de viviendas, graneros y cisternas para almacenar agua de lluvia. Este reconocimiento implica mucho más que la protección de uno de los yacimientos más espectaculares de Canarias, supone el empujón definitivo a los esfuerzos de generaciones de arqueólogos e historiadores por rescatar del olvido a una cultura milenaria.

España suma ya sitios declarados Patrimonio Mundial y somos el primer país del mundo en diversidad de ese patrimonio



España suma ya sitios declarados Patrimonio Mundial y somos el primer país del mundo en diversidad de ese patrimonio

¡Enhorabuena!

Al inscribir el lugar en la Lista del Patrimonio Mundial, España suma ahora 42 sitios culturales, 4 naturales y 2 mixtos. El presidente del Gobierno canario en funciones, Fernando Clavijo; y el ministro de Cultura en funciones, José Guirao; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se han felicitado por la decisión de la Unesco.

Risco Caído y las Montañas Sagradas de Canarias son Patrimonio Mundial de la @UNESCO !! #Guirao ha felicitado a todos los canarios "por haber sabido conservar a lo largo de los siglos esta enorme riqueza de yacimientos arqueológicos en el seno de un paisaje sobrecogedor".

Portugal logró dos nuevos sitios en la lista: la Real Obra de Mafra y el Santuario del Buen Jesús del Monte en Braga.

El primer bien cultural es una construcción a 30 kilómetros al noroeste de Lisboa y proyectada por el rey Juan V en 1711 para plasmar materialmente su concepción de la monarquía y el Estado.

El edificio fungió como palacio del rey y de la reina y albergó la capilla regia, un monasterio franciscano y una biblioteca que atesora en la actualidad alrededor de 36.000 libros.

El segundo sitio, al norte del país, evoca la Jerusalén cristiana con su montaña sacrosanta.

La construcción de este santuario predominantemente barroco se llevó a cabo siguiendo la práctica tradicional europea de crear Sacri Monti (montes sacros), instaurada por la Iglesia Católica a partir del Concilio de Trento (siglo XVI) como uno de los medios para contrarrestar la influencia de la Reforma Protestante.

El santuario destaca por el Via Crucis que se extiende por la ladera occidental del cerro, con capillas, estatuas alegóricas, jardines clásicos y grupos escultóricos que representan la Pasión de Cristo.

Otro país del sur de Europa, Italia, pudo celebrar la inclusión en la lista de las colinas de vides de "prosecco" de Conegliano y Valdobbiandene tras vencer la reticencia de ICOMOS y las dudas que este sitio arrastraba desde la pasada votación tras las críticas de organizaciones como WWF, Legambiente, Pesticides Action Network y Marcia, sobre los efectos de la vinicultura intensiva y el uso de pesticidas, al obtener el apoyo de los estados participantes.

Durante la jornada de este domingo, la Unesco también incluyó en la Lista el observatorio radioastronómico de Jodrell Bank, del Reino Unido, las Iglesias de la escuela de arquitectura de Peskov (Rusia), ocho obras arquitectónicas del siglo XX del estadounidense Frank Lloyd Wright y el centro histórico de Sheki (Azerbaiyán).

Por Fernando Salcines (edición: Catalina Guerrero)

