Una exposición ayuda a restaurar con tecnología 3D monumentos como Notre Dame

►Bruselas (EuroEFE).- Una exposición digital de la biblioteca Europeana pretende ayudar a restaurar el patrimonio cultural europeo con tecnología 3D, gracias a un catálogo público de cerca de 50 millones de manuscritos, planos, dibujos y modelos.

El proyecto, puesto en marcha a partir del incendio de la catedral de Notre Dame (Francia), gira en torno a una única base de datos pública que aglutina todo tipo de material gráfico sobre el patrimonio histórico del continente.

El fuego que asoló el templo parisino el pasado 15 de abril hizo recordar que todo en este planeta, incluido el patrimonio de la humanidad, es efímero. Las llamas devoraron dos tercios del tejado de Notre Dame, provocando el desplome de su icónica aguja central.

Así nació la exhibición "Patrimonio en riesgo", un catálogo digitalizado de recursos aportados por universidades, bibliotecas, centros de investigación y otras entidades culturales y educativas de los distintos Estados miembros, explicó a Efe el administrador de colecciones en Europeana, Douglas McCarthy.

Así, conservadores, restauradores y arquitectos pueden descargar y utilizar, por ejemplo, el material gráfico disponible del Palacio Ducal de Venecia procedente de la Biblioteca Nacional de España o un modelo en 3D de la Rotonda de Galerio (en el norte de Grecia), creado por el centro griego de investigación e innovación Athena.

La novedad de esta biblioteca digital es que incluye modelos en tres dimensiones de algunos elementos del patrimonio cultural europeo, lo cual puede facilitar mucho los trabajos de conservación y restauración.

En el caso del incendio de Notre Dame, al principio se rumoreó que los modelos en 3D del videojuego de Play Station 4 "Assassin's Creed Unity" podrían utilizarse para su restauración.

Sin embargo, según los trabajadores del editor de juegos de vídeo Ubisoft, estos modelos no serían válidos, al haber sido realizados por diseñadores gráficos y no arquitectos.

Hay otros proyectos de modelado e impresión 3D que pueden resultar "interesantes" para este propósito, según el historiador.

En concreto, pone como ejemplo la propuesta de una compañía holandesa Concr3de de crear modelos de distintas partes de Notre Dame en 3D e imprimirlos en una mezcla de piedra caliza y ceniza.

A ello podría destinarse también el trabajo desarrollado por el ya fallecido Andrew Tallon, profesor en la universidad Vassar College, en Nueva York (Estados Unidos), que podría ser determinante para la restauración del templo parisino, destacó McCarthy.

Tallon utilizó la tecnología láser para escanear digitalmente Notre Dame con cámaras esféricas de 360 grados transportadas por drones.

Además de Notre Dame, otras catedrales, monumentos, obras de arte e incluso ciudades están en riesgo de desaparecer, ya sea a causa de un incendio, de una catástrofe natural o de la actividad humana, como la contaminación o la sobreexplotación turística y podrían ser renovadas a través de este catálogo, considera McCarthy.

Venecia es el ejemplo más citado a la hora de ilustrar las consecuencias devastadoras que puede tener el impacto humano por la sobreexplotación turística del lugar. También la crisis climática, que provoca la subida del nivel del mar, supone una grave amenaza para la ciudad italiana.

Otros iconos europeos en riesgo son la Ciudad marítima y mercantil de Liverpool (Reino Unido) y el centro histórico de Viena (Austria) , debido a distintos proyectos urbanísticos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO también incluye los monumentos medievales de Kosovo por las dificultad que plantea su gestión y conservación en un contexto de inestabilidad política.

Por Ana Belinchón

