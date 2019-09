Las obras finalistas del premio Van der Rohe, expuestas en Bruselas

Bruselas (EuroEFE).- Las 40 obras finalistas del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (UE) 2019 se exponen a partir de este fin de semana en una muestra organizada por la Fundación Mies van der Rohe en el palacio de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR).

El Premio de Arquitectura Contemporánea de la UE - Premio Mies van der Rohe -, que se falló el pasado abril, tiene carácter bienal y, desde 1988, reconoce y recompensa la calidad de la producción arquitectónica en Europa.

La exposición permanecerá en la capital belga desde este viernes hasta el 17 de noviembre y muestra a través de maquetas, textos, fotografías y vídeos las 40 obras finalistas de este premio.

La muestra destaca, fundamentalmente, la obra ganadora del Premio Mies van der Rohe, junto con las cuatro obras finalistas, además de la ganadora del Premio de Arquitectura Emergente, que fueron seleccionadas por un jurado profesional en abril de este año.

El objetivo de esta exhibición es divulgar estas obras de arquitectura que, más allá de la parte estética de la fachada, "nos explican necesidades imperantes de hoy en día, como son la vivienda, la recuperación de aquello existente, temas de sostenibilidad o ecología", explicó a Efe el comisario de la exposición Iván Blasi.

A través del material expuesto en la muestra del BOZAR se puede "ver cómo los arquitectos trabajan distintos materiales y diversas maneras de acercarse al proyecto en cada caso", añadió Blasi.

El proyecto de transformación de 530 viviendas en la ciudad de Burdeos en Francia fue el ganador del Premio de Arquitectura Contemporánea de la UE de este año.

