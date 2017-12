Los líderes de la UE dan prioridad a finalizar la unión bancaria y a crear un FME

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, acordaron este viernes centrarse en completar la unión bancaria y establecer un Fondo Monetario Europeo (FME) como prioridades para la reforma de la eurozona, de modo que en junio puedan tomar decisiones concretas para reforzarla.

"Los líderes estuvieron de acuerdo en mi propuesta de que en los próximos seis meses el trabajo de nuestros ministros de Finanzas deberían concentrarse en las áreas dónde hay más consenso", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa posterior a la cumbre europea que celebraron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sin el Reino Unido.

En este sentido, dijo que deberán avanzar "paso a paso" para completar la unión bancaria y en la transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad -el fondo de rescate de la eurozona- en un Fondo Monetario Europeo, que tendría mayores competencias para gestionar los futuros programas de asistencia financiera.

"Las discusiones continuarán sobre otras ideas que necesitan más tiempo para madurar y una perspectiva más larga", afirmó Tusk.

Entre estas otras iniciativas que generan menos consenso se cuentan la creación de una capacidad fiscal que permita estabilizar la eurozona en casos de crisis que golpeen a un único país, la simplificación de las reglas de disciplina fiscal o la creación de un ministro de Economía y Finanzas para toda la eurozona.

Tusk anunció que convocará una nueva cumbre del euro en marzo de 2018 con el objetivo de que los líderes vuelvan a reunirse en junio, "que podría ser el momento para tomar las primeras decisiones".

"Veremos en marzo y después de junio cuáles son los progresos que habremos podido acumular", dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien dio un toque de atención sin mencionarlos a los países más reticentes a avanzar en la unión bancaria por considerar que los riesgos del sector en Europa siguen siendo demasiado altos.

"A aquellos que nos hablan de la reducción de riesgos harían mejor en consultar las cifras porque verían que el capital propio de los bancos ha aumentado considerablemente, al tiempo que han disminuido los préstamos deteriorados", dijo Juncker.

"No podemos decir que el problema se ha resuelto, pero hay progresos", afirmó.

.@JunckerEU #EUCO: "First fruitful discussion on #deepeningEMU #BankingUnion Roadmap with rendezvous at #Eurozone Summit in March to prepare decisions in June. Those who say there has been no progress on risk reduction, do not know the figures." Here they are ⬇️ pic.twitter.com/jcDMrvOg3j