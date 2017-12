Bruselas da el primer paso para proteger mejor a los trabajadores no convencionales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea propuso este jueves nuevas normas para mejorar la información que reciben los europeos sobre sus condiciones laborales, con el foco puesto en proporcionar más claridad y protección a aquellos con contratos no convencionales, como temporales, bajo demanda o en plataformas digitales.

"La economía de hoy necesita contratos laborales flexibles, pero la flexibilidad debe combinarse con una protección mínima", dijo la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, al presentar la propuesta, que actualiza una directiva que data de 1991.

La nueva directiva "sobre condiciones laborales transparentes y predecibles" afecta a unos 200 millones de trabajadores no autónomos y extiende la cobertura a entre dos y tres millones de personas con relaciones laborales no estándar, cuya protección Bruselas considera "insuficiente".

With our new proposal we will cover up to 3 more million workers in atypical forms of work. As of now ALL European workers will have to receive information on key working conditions in writing.