Acuerdo en la UE para mejorar las condiciones de los trabajadores desplazados

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha logrado un acuerdo sobre la revisión de las normas para los trabajadores desplazados por sus empresas a otros Estados miembros de la Unión, que les garantiza protección y mejores condiciones laborales y salariales.

"Después de intensas negociaciones, los negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estamos satisfechos de haber cubierto todos los temas", indicaron en un comunicado conjunto este viernes los representantes del llamado "trílogo".

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, valoró hoy en rueda de prensa el "acuerdo histórico" alcanzado y se mostró convencida de que las futuras normas "responden a las preocupaciones de muchos trabajadores y abren las puertas a una regulación más justa".

"Hoy tenemos buenas noticias para la Europa social", indicó.

Thyssen subrayó que el pacto logrado es "un compromiso equilibrado" y respeta las inquietudes de las tres instituciones europeas, por lo que confió en su ratificación definitiva por las instituciones europeas en "las próximas semanas".

"You have a happy Commissioner in front of you. With our revised directive we will support fairer and better functioning labour markets, a key principle of the European Pillar of #SocialRights."@mariannethyssen on the revised rules on #PostedWorkers pic.twitter.com/eWtPTLnKNl