Francia y Alemania propondrán en junio una "hoja de ruta" para refundar la UE

París (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, anunciaron en París que propondrán "una hoja ruta clara y ambiciosa" en el mes de junio para la "refundación" de la Unión Europea (UE).

En una declaración a la prensa tras recibir a Merkel en el Palacio del Elíseo, Macron dijo el viernes 16/3/2018 que es "indispensable" que construyan juntos esta "nueva ambición sobre la unión económica y monetaria -especialmente de la zona euro-, sobre inmigración, defensa y comercio, pero también sobre investigación y educación".



"Propondremos una hoja de ruta clara y ambiciosa para esta refundación de aquí al mes de junio", apuntó Macron en alusión al Consejo Europeo que se celebrará ese mes.



Macron destacó que los trabajos para reformar la UE se realizan en "un contexto europeo muy convulso" tras el brexit y las elecciones italianas, que, con el ascenso del extremismo, han permitido "sacar conclusiones sobre las dificultades económicas y los desafíos migratorios que no hemos podido resolver".



"Durante muchos años, Alemania ha esperado a que Francia hiciese sus reformas. Y Francia las ha hecho. Durante años Europa ha esperado que la pareja francoalemana avanzase. Y ahora estamos listos", subrayó el presidente francés.



Por su parte, Merkel, que realiza a París su primer viaje al extranjero tras ser reelegida canciller, reconoció que su acuerdo de coalición con los socialdemócratas tiene como fundamento la reforma comunitaria y que también es una respuesta a Francia, "que ha hecho propuestas y reformas internas".



"No tenemos siempre la misma opinión, pero Francia y Alemania siempre han hecho mucho juntos", señaló Merkel, que instó a lanzar propuestas en la unión económica y monetaria "para el restablecimiento duradero del euro y la mejora de nuestra competitividad internacional, basada en la innovación".



También llamó a trabajar sobre las políticas de asilo, para alcanzar una solución de aquí a junio, ya que "mientras haya reglas diferentes en cada país "no llegaremos a nada".



Con ese objetivo, Merkel anunció que se celebrará un consejo de ministros reducido entre los Gobiernos francés y alemán para preparar el Consejo Europeo del próximo junio.