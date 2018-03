El empleo a tiempo parcial aumenta en Alemania, España e Italia

Bruselas (EuroEFE).- El empleo a tiempo parcial ha aumentado en la zona del euro en países como España, Italia y Alemania, tal y como ha desvelado el Banco Central Europeo (BCE) en el boletín económico que elabora. Se ha llegado a esta situación después del agudo aumento del desemplo y subempleo, sobre todo juvenil, que han vivido los países comunitarios.

El empleo a tiempo parcial representa ya el 22% del empleo total en la eurozona y una cuarta parte del crecimiento del empleo neto. Este tipo de trabajos es más común en el sector servicios y entre las mujeres.

Mientras, el número de trabajadores a tiempo parcial que desean trabajar más horas aumentó durante la crisis, pero recientemente ha descendido. Este tipo de subempleo aumentó en la zona del euro en la primera fase de la Gran Recesión y a raíz de la crisis de la deuda soberana y, pese a que recientemente ha descendido, todavía se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis.

Los trabajadores a tiempo parcial que no desean trabajar más horas suelen ocupar puestos de este tipo por razones familiares, de salud o por otros motivos como los estudios y son cuatro de cada cinco ocupados a tiempo parcial en la zona del euro.

Los empleados satisfechos con la jornadas de trabajo parcial han subido sobre todo en Alemania, mientras que España es el país que más ha contribuido a las variaciones del subempleo en la zona del euro.

"Entre los cuatro países más grandes de la zona del euro, Alemania presenta la mayor proporción de empleo a tiempo parcial sobre el empleo total, y es también el país con el porcentaje más elevado de ocupados a tiempo parcial satisfechos con el número de horas que trabajan y donde los recientes aumentos del trabajo a tiempo parcial no han estado asociados al subempleo", según el informe.

Más subempleo en España e Italia

Por contra, el subempleo experimentó un crecimiento especialmente acusado en España e Italia durante la crisis. En España, se han registrado entradas de trabajadores al subempleo desde el desempleo, el empleo a tiempo completo y el empleo a tiempo parcial no categorizado como subempleo. En Italia, el subempleo puede haberse visto influido por las medidas adoptadas por el Gobierno en apoyo de una reducción de las horas de trabajo.

El desempleo ha descendido recientemente, pero se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis tanto en Italia como en España, mientras que en Alemania se sitúa muy por debajo, añade el artículo.

Los trabajadores a tiempo parcial se concentran en la eurozona en tres sectores: servicios públicos, servicios de comercio, transporte, hostelería y sector agroalimentario, e información y comunicaciones.

La población de entre 25 y 54 años y las mujeres de más edad constituyen la gran mayoría de trabajadores a tiempo parcial, según datos del BCE.

El trabajo a tiempo parcial, considerado subempleo también, es elevado entre la población masculina con edades comprendidas entre los 25 y 54 años y entre los jóvenes. Los trabajadores a tiempo parcial subempleados representan trabajo precario y/o capacidad productiva sin utilizar en la economía.

Estos trabajadores suelen tener menos seguridad en el empleo, menos satisfacción en el trabajo y salarios más bajos que los no subempleados, según ha concluido Bodnár.

Melilla, una de los lugares donde más crece el empleo

Según datos de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, la ciudad autónoma de Melilla fue, con un 4,8 %, es una de las regiones europeas donde más creció la tasa de empleo en 2016. La clasificación de las regiones europeas donde más subió el empleo en 2016, en términos porcentuales, la lideran las polacas de Podkarpacie (7,9 %) y Opolskie (5,9 %).

