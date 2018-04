España por debajo de la media de la UE en coste de mano de obra, un año más

Bruselas (EuroEFE).- El coste de una hora de mano de obra en España se situó en 21,2 euros en 2017, es decir, 9,1 euros por debajo de la media de los países de la eurozona y 5,6 euros menos que la media del conjunto de la Unión Europea (UE), según datos publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Así, el coste laboral por hora en España, que recoge el resultado de la suma de los salarios y las contribuciones sociales de las empresas, se ha mantenido estable desde el año 2012, cuando se registró un coste de 21,1 euros por hora de mano de obra.

Según los datos publicados el lunes 9/4/2018 por Eurostat, en 2017 se registraron grandes diferencias en el coste por hora trabajada tanto en los países que comparten la moneda única como en los Veintiocho.

Bulgaria (4,9 euros por hora de trabajo), Rumanía (6,3 euros), Lituania (8 euros) y Letonia (9,1 euros) tuvieron los costes más bajos, mientras que Dinamarca con 42,5 euros fue el país con el coste por hora trabajada más elevado, seguido por Bélgica (39,6 euros), Luxemburgo (37,6 euros) y Suecia (36,6 euros).

