La producción industrial cae un 0,8 % en la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- La producción industrial de la eurozona descendió un 0,8 % en febrero con respecto a enero, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) la caída fue del 0,7 %, informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En enero, el indicador había retrocedido un 0,6 % en los diecinueve países que comparten la moneda única y un 0,3 % en los Veintiocho.

Si se realiza la comparación interanual, la producción en el sector industrial disminuyó un 2,9 % en los países del euro durante febrero frente al mismo mes de 2017 y un 3,1 % en toda la UE.

