La inflación sube al 1,3 % en la eurozona y al 1,5 % en la UE en marzo

Bruselas (EuroEFE).- La tasa de inflación interanual de la eurozona subió en marzo hasta el 1,3 %, frente al 1,1 % registrado en febrero, mientras que en la UE se situó en el 1,5 %, una décima más que en el mes precedente, según los datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Un año antes, en marzo de 2016, la inflación estaba en el 1,5 % en los países de la moneda única y en el 1,6 % en los Veintiocho.

La tasa interanual de inflación de España subió una décima con respecto al mes anterior, hasta situarse en el 1,3 %, muy por debajo del 2,1 % de marzo de 2017.

