El "boom" de la economía alemana continuará, aunque con menor impulso

Berlín (EuroEFE).- Los principales institutos alemanes esperan que el "boom" económico del país continúe en los próximos dos años pero, a la vez, ven riesgos procedentes tanto del ámbito internacional como de posibles medidas del Gobierno de Angela Merkel.

"El 'boom' de la economía alemana. El aire se hace más delgado", es el título del informe presentado este jueves por el Instituto de Estudios Económicos de Berlín (DIW), el Instituto Ifo de Múnich, el Instituto de Economía Mundial de la Universidad de Kiel (IFW) y los institutos de investigaciones económicas de Halle (IWH) y Essen (RWI).

Germany’s leading economic experts raised their forecasts for 2018 & 2019 slightly. They now expect economic growth of 2.2% for this year and 2.0% for 2019. The #Gemeinschaftsdiagnose by @DIW_Berlin, @IWH_Halle, @ifo_Institut, @kielinstitute & @RWI_Essen: https://t.co/UoiSa8prEV pic.twitter.com/PT6WbkkVbX