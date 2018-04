Eurostat confirma que España cumplió el objetivo de déficit en 2017

Bruselas (EuroEFE).- España cumplió en 2017 el objetivo de déficit público, pues el indicador se situó en el 3,1 % del producto interior bruto (PIB), la cifra pactada con Bruselas para el pasado ejercicio, según confirmó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Así, las administraciones públicas españolas sumaron un déficit de 36.233 millones de euros en 2017, de acuerdo con la primera estimación preliminar de Eurostat, realizada a partir de los datos proporcionados por los Estados miembros.

Las cifras son ligeramente superiores a las que anunció el Gobierno central el 26 de marzo, cuando precisó que el déficit público llegó a los 35.758 millones de euros, un 25,5 % menos que en 2016 y equivalente al 3,07 % del PIB.

Sin embargo, el Ejecutivo ya reconoció entonces que una vez incorporados los 475 millones de euros de ayuda a las instituciones financieras, la cifra de déficit ascendía a 36.233 millones, un 3,11 % del PIB.

Según la oficina de estadística comunitaria, España anotó el déficit más elevado de los Veintiocho y, junto con Portugal (3 %), fue el único país miembro en llegar o superar la barrera del 3 %.

En cuanto a la deuda pública, llegó a los 1.144.298 millones de euros el año pasado y representó el 98,3 % del PIB, el quinto mayor porcentaje del club comunitario.

Esos datos son idénticos a los publicados el 28 de marzo por el Banco de España.

Esta es la "fotografía" completa del déficit en la UE:

