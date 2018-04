La deuda pública de quince países de la UE superó el 60 % del PIB en 2017

Bruselas (EuroEFE).- Quince Estados miembros de la Unión Europea (UE) registraron al cierre de 2017 un porcentaje de deuda pública superior al 60 % del Producto Interior Bruto (PIB), de modo que situaron el indicador por encima de la marca fijada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los Veintiocho.

Los datos los dio a conocer este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, organismo según el cual ocho de esos quince países tuvieron tasas superiores al 80 % del PIB.

Así, los Estados miembros con un sector público más endeudado fueron el año pasado Grecia (178,6 %), Italia (131,8 %), Portugal (125,7 %), Bélgica (103,1 %), España (98,3 %), Chipre (97,5 %), Francia (97 %) y el Reino Unido (87,7 %).

Entre las grandes economías de la eurozona, Alemania (64,1 %) también sobrepasó la barrera del 60 %, pero Holanda (56,7 %) ubicó la deuda por debajo.

