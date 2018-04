"Buenas señales" en Grecia, según el presidente del Eurogrupo

Sofía/Atenas (EuroEFE).- El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, afirmó este viernes que los ministros de Economía y Finanzas de los países de la moneda única aprecian "buenas señales" con respecto a la situación de la economía griega, especialmente por el lado fiscal, donde el país ha superado sus objetivos de superávit.

"Vemos buenas señales, sobre todo en el frente fiscal, con un superávit primario del 4,2 %, que es dos veces y media lo que preveía el programa (de rescate)", dijo Centeno a su llegada a la reunión del Eurogrupo que se celebra en Sofía y en el que los ministros analizarán la situación del rescate heleno.

