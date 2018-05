El crecimiento en la eurozona se modera en el primer trimestre de 2018

Bruselas (EuroEFE).- La economía de la eurozona creció un 0,4 % entre enero y marzo de 2018 con respecto al trimestre previo, lo que supone una ralentización frente a la fuerte expansión registrada al final de 2017.

En el cuarto trimestre de 2017, el PIB de la eurozona había crecido un 0,7 %, según los primeros datos difundidos este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el crecimiento entre enero y marzo fue también del 0,4 % en comparación con el trimestre anterior, cuando había registrado un incremento del 0,6 %.

