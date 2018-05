La CE mantiene su previsión de crecimiento en la eurozona en el 2,3 % para 2018

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) mantuvo este jueves sus previsiones de crecimiento económico en la eurozona y el conjunto de la Unión Europea (UE) en el 2,3 % durante 2018, mientras que para 2019 anticipó un aumento del PIB del 2 % en ambas áreas.

Las previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este jueves por el Ejecutivo comunitario también confirmaron que el año pasado el PIB de los diecinueve países que comparten la moneda única y el de los Veintiocho se incrementó un 2,4 %, la mayor subida en una década.

Todas esas cifras son idénticas a las incluidas en las estimaciones de invierno de la CE, presentadas en febrero.

Growth rates for the EU and the euro area beat expectations in 2017 to reach a 10-year high at 2.4%.

