El BCE dice que queda mucho espacio para integrar la banca minorista y de empresas

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El vicepresidente del BCE, Vítor Constâncio, dijo este jueves que queda mucho espacio para integrar los servicios de banca minorista y la financiación de empresas en la zona del euro y que para ello es fundamental un fondo europeo de garantía de depósitos, que incrementaría la confianza de los depositantes.

Constancio consideró, en una conferencia sobre la unión bancaria, que en los últimos años ha remitido la fragmentación que se produjo durante la crisis económica y financiera, pero "queda un espacio significativo para más mejoras en la integración financiera".

El vicepresidente saliente del BCE, que será sustituido a partir de junio por el exministro español Luis de Guindos, puso como ejemplos la integración de los servicios de banca minorista y la financiación de empresas.

La Comisión Europea (CE) y el BCE consideran que la integración financiera en Europa ha mejorado, pero que se debería avanzar en el respaldo fiscal común para el fondo de resolución única y en la introducción de una garantía de depósitos.

La CE y el BCE publicaron este jueves sendos informes en los que analizan el proceso de integración financiera en Europa en 2017, después de que el precedente fuera un año volátil.

Los informes fueron presentados este jueves en una conferencia conjunta en la sede del BCE en Fráncfort (Alemania).

