Bruselas aprueba con condiciones la compra de Ilva por ArcelorMittal

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó este lunes la adquisición de la empresa italiana Ilva por parte de ArcelorMittal, el mayor grupo acerero del mundo, a condición de que éste venda varias de sus plantas en Europa a compradores que estén dispuestos a continuar con su actividad.

En concreto, el grupo, con sede en Luxemburgo, ha ofrecido ceder sus plantas de Ostrava (República Checa), Galati (Rumanía), Lieja (Bélgica), Piombino (Italia), Skopje (Macedonia) y Dudelange (Luxemburgo) para responder a las preocupaciones de la Comisión sobre el impacto de la fusión en los mercados de acero al carbono laminados en frío, en caliente y galvanizado.

Además la empresa se ha comprometido a retirar a la italiana Marcegaglia, competidora de Ilva, del consorcio que efectuará la compra y a no adquirir acciones de Marcegaglia en el marco de la operación para evitar que se reduzca la competencia al reforzarse los "lazos estructurales" entre las tres.

"La decisión de hoy garantiza que la adquisición de Ilva por ArcelorMittal, que creará el mayor productor de acero de Europa con diferencia, no tendrá como consecuencia un aumento de los precios del acero", dijo en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

