El tercer programa de rescate de Grecia entra en la recta final

Atenas (EuroEFE).- El tercer programa de rescate de Grecia entró este lunes en su recta final con el comienzo de las últimas negociaciones entre el Gobierno de Alexis Tsipras y los representantes de los acreedores, cuyo objetivo es cerrar la última evaluación antes de la reunión del Eurogrupo del 24 de mayo.

Los técnicos de las instituciones acreedoras -Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)- comenzaron los primeros contactos con los representantes ministeriales.

Por contra, los jefes de las delegaciones de estas instituciones probablemente no participarán en las negociaciones hasta el miércoles, según confirmó una fuente del ministerio de Finanzas a Efe, pues esta tarde acuden primero en Bruselas a la reunión del grupo de trabajo del Eurogrupo.

En principio está previsto que permanezcan en Atenas hasta el próximo sábado.

Aunque el ministerio de Finanzas griego se declara "satisfecho" por los avances en el cumplimiento de los 88 requisitos pendientes, tan solo cinco se han completado hasta el momento.

OECD economic survey for Greece notes the range and depth of the reforms implemented in order to improve competition, create a business friendly environment, increase public sector efficiency and upgrade welfare structures. https://t.co/QW9lhnOfzl

Es muy improbable que algunos de estos requisitos puedan aplicarse antes del Eurogrupo del 24 de mayo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la venta de las centrales de lignito de la compañía pública de electricidad (PPC).

Algunos requisitos, en cambio, están más encarrilados y se espera que se hayan puesto definitivamente en marcha antes de la fecha en cuestión, como es el ejemplo de las subastas electrónicas de hipotecas morosas que todavía no se realizan en todo el país.

De conseguirse cerrar este capítulo a tiempo, el próximo Eurogrupo del 21 de junio se dedicaría a pactar las condiciones sobre el alivio de la deuda griega e intentar cerrar definitivamente el programa de rescate.

Sin embargo, según medios locales, el grupo de trabajo del Eurogrupo de este lunes podría acordar de manera oficial que algunos de estos 88 requisitos se completen tras la finalización del programa, algo que facilitaría considerablemente la salida a tiempo del rescate.

Centeno, partidario de una "revisión reforzada" postrescate

El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, señaló en una carta a los ministros de Finanzas citada por los medios locales que la CE propone para el periodo tras el rescate una "supervisión reforzada".

Earlier this week I sent a letter to the #Euro Area finance ministers summing up our last #Eurogroup. We had some good discussions in #Sofia. https://t.co/8poXRfRhia pic.twitter.com/Fa8Ocnqe7V