La mayoría en la UE rechaza recortar en cohesión y agricultura

Bruselas (EuroEFE).- La mayoría de países de la Unión Europea (UE) se opuso este lunes a recortar los fondos para las políticas de cohesión y agricultura en el presupuesto comunitario para 2021-2027, ya que, en su opinión, han demostrado ser efectivas y aportan valor añadido en un momento de desencanto con el proyecto europeo.

Los ministros y secretarios de Estado de la UE mantuvieron el lunes el primer debate sobre la propuesta de presupuesto plurianual presentada por la Comisión Europea (CE) el 2 de mayo, un intercambio que permitió vislumbrar la compleja posición de partida para la negociación de los próximos meses.

