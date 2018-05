La unión monetaria, en un momento "existencial", según el BCE

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vitor Constancio, advirtió este jueves de que la unión monetaria europea se enfrenta aún a "amenazas existenciales", ya que todavía no se ha completado. La puesta en marcha de bonos europeos, la creación de un fondo de estabilidad fiscal y la conclusión de la unión bancaria son necesarias para una eurozona sólida.

Speech Vítor Constâncio: Completing the Odyssean journey of the European monetary union https://t.co/ptrjwfP2aT pic.twitter.com/cHLxjWzwV4