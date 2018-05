Uno de cada cuatro empleados en España es temporal, la tasa más alta de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Un 26,8 % de los empleados en España tiene un contrato temporal, la tasa más alta de la Unión Europea (UE), donde la media se situó en un 14,5 % en 2017, según datos difundidos este miércoles por la oficina estadística europea, Eurostat.

España se encuentra a la cabeza de esta estadística, que muestra discrepancias significativas entre países y grupos de población, siendo los jóvenes europeos de entre 15 y 24 años los más afectados por la temporalidad, con una tasa del 43,9 %, cerca de 8 millones de empleados.

Una incidencia especialmente acentuada en España, donde tres de cuatro jóvenes empleados cuenta con un contrato temporal (73,3 %), y también alta en Eslovenia (71,6 %), Polonia (68,2 %), Portugal (65,9 %), Italia (61,9 %), Croacia (60,8 %) y Francia (58 %).

En cambio, los jóvenes que trabajan con un contrato temporal son minoría en Rumanía (4,1 %), Letonia (6,7 %) Lituania (6,8 %), Estonia (10,6 %), Bulgaria (12,7 %), Malta (13 %), el Reino Unido (14,5 %) y Hungría (17,6 %).

A nivel europeo, la tasa de contratos temporales se reduce a un 12,2 % en adultos de entre 25 y 54 años y a 6,7 % en los de entre 55 y 64 años.

