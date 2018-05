Bruselas avala el presupuesto de España, aunque no cumplirá el objetivo de déficit

Bruselas (EuroEFE).- El borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado por España "cumple en general" los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no logrará la meta de déficit ni el esfuerzo fiscal pactado con Bruselas, avisó este miércoles la Comisión Europea (CE).

"Adoptamos hoy una opinión de cumplimiento en general, lo que viene a confirmar que España pasará claramente por debajo del 3 % (del PIB) de déficit este año", dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa, al tiempo que señaló que la situación del país es un "signo" de la "normalización" económica en la eurozona.

No obstante, el Ejecutivo comunitario advirtió también de que no está previsto que España cumpla "ni el objetivo de déficit ni el esfuerzo fiscal pedido en 2016" este año, para cuando España debería reducir su déficit público hasta el 2,2 % del PIB.

Así, España será el único país que sigue bajo el procedimiento de déficit excesivo, que garantiza que la política fiscal de los países de la UE se ejecute de manera sostenible. De acuerdo con esta normativa, los déficits presupuestarios no pueden superar el 3 % del producto interior bruto (PIB) y sus deudas públicas (deuda del gobierno y de los organismos públicos) no pueden superar el 60 % del PIB.

En sus últimas previsiones macroeconómicas, publicadas el pasado 3 de mayo, la CE estimó que el déficit español bajará solo hasta el 2,6 % del PIB en 2018, lo que para el Ejecutivo comunitario significa que "el déficit excesivo se corregirá a tiempo". Y es que, pese a todo, estima que España dejará atrás la cota del 3 % considerada excesiva y se encaminará así hacia la salida del procedimiento por déficit excesivo.

Sin embargo, la Comisión pide a las autoridades españolas que "estén listas para tomar medidas" para asegurar que el presupuesto de 2018 esté totalmente en línea con las normas de disciplina fiscal.

"En 2019, nuestra recomendación es que España haga un esfuerzo fiscal del 0,65 % del PIB, lo que es ligeramente más alto de lo que esperaríamos de los países en tiempos económicos normales, que normalmente es el 0,6 % del PIB", dijo el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

El desempleo todavía es alto

El comisario indicó que han tenido en cuenta en particular que el desempleo aún es "alto", aunque se reduce "rápidamente", y señaló que esto indica que el paro "indica que aún hay problemas estructurales" en la economía.

Cada año antes del 15 de octubre los países de la eurozona deben presentar su borrador presupuestario para el ejercicio siguiente a la Comisión, que evalúa si se ajusta a las normas comunitarias y, en el caso de España y los países sujetos a un procedimiento por déficit, si está previsto que cumplan sus objetivos fiscales.

Sin embargo, el pasado octubre España remitió al Ejecutivo comunitario un borrador sin cambios de política, es decir, una prórroga de las cuentas de 2017, puesto que aún no había presentado los Presupuestos Generales de 2018 al no poder garantizar los apoyos necesarios en el Congreso por la situación en Cataluña.

Finalmente, el Gobierno remitió a Bruselas el proyecto de Presupuestos Generales en abril, tras presentarlo en el Congreso y pendiente aún de su aprobación

El sistema de pensiones no es sostenible

Por otor lado, la CE cuestionó la subida de las pensiones en 2018 y 2019 acordada dentro de los Presupuestos Generales por considerar que "pone en duda el compromiso" del país con las reformas hechas durante la crisis y no afronta el reto de los ingresos que tendrán los futuros jubilados.

"El aumento de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuestos durante el proceso de adopción del borrador de presupuesto de 2018 pone en cuestión el compromiso con estas reformas", dice la recomendación de política económica para España emitida hoy por el Ejecutivo comunitario.

Al mismo tiempo, dice, "no abordan el desafío principal" de si los ingresos de los futuros jubilados serán adecuados, un problema que la Comisión considera que "está más ligado al alto desempleo y la segmentación del mercado laboral".

El Ejecutivo comunitario señala que las pensiones españolas se encuentran "entre las más altas de la Unión Europea" en relación a los salarios y afirma que las reformas llevadas a cabo en 2011 y 2013 ayudaron a garantizar la sostenibilidad del sistema y la adecuación de las pensiones en el largo plazo.

La subida del 1,6 % este año y conforme a la inflación en 2019 que se introdujeron tras el pacto con el PNV, así como el aplazamiento de la introducción del factor de sostenibilidad, pondrían en cuestión estas reformas según Bruselas.

"Generalmente no recomendamos revertir las reformas de pensiones. Normalmente esperamos que los países se mantengan en el buen camino con lo que respecta a estas", dijo el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis.

Fancia debe cerrar su déficit excesivo

La Comisión también propuso cerrar el procedimiento de déficit excesivo a Francia, de modo que si los Estados miembros dan luz verde a esa iniciativa, España será el único país de los Veintiocho inmerso en ese proceso.

"Es un momento importante para Francia. Es el fin de nueve largos años de procedimiento, un procedimiento que es doloroso, de esfuerzos presupuestarios que nunca son fáciles de imponer y soportar, pero que son necesarios", declaró el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, durante una rueda de prensa para presentar las recomendaciones de Bruselas.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a los Estados miembros a situar su déficit público por debajo del 3 % del PIB y Francia lo ubicó el año pasado en el 2,6 %.

Congratulations to #France! Today we recommend to abrogate France from the Excessive Deficit Procedure. Now it will be important to build on this good result. #EuropeanSemester pic.twitter.com/VotK3NHWpY