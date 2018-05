Ninguno de los candidatos a entrar en el euro reúne todos los requisitos, según el BCE

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- Ninguno de los siete países que deben entrar a largo plazo en la zona del euro -Bulgaria, República Checa, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia- reúne todos los requisitos necesarios, según el informe de convergencia de 2018 publicado este jueves por el Banco Central Europeo (BCE).

El estudio señala que los siete países han hecho progresos en el cumplimiento de los criterios de adopción del euro desde la última valoración de 2016, pero recalca que ninguno de ellos satisface todas las obligaciones.

