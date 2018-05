El PE aprueba la revisión de la directiva sobre trabajadores desplazados

Estrasburgo (Francia) - (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) votó este martes a favor de que los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea (UE) deban beneficiarse de las mismas condiciones y cobrar el mismo sueldo que los trabajadores locales con el mismo empleo.

La iniciativa plantea que se apliquen a los trabajadores desplazados todas las normas sobre remuneraciones de los países de acogida, tanto las fijadas en leyes como en convenios colectivos o sectoriales "representativos", precisó el PE en un comunicado.

La legislación salió adelante con 456 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones. Hasta el momento, los convenios solo se habían tenido en cuenta en el campo de la construcción.

MEPs have approved new legislation that will allow posted workers to receive equal rights and equal pay while temporarily working in other EU countries. pic.twitter.com/AI8eKFN8mA — European Parliament (@Europarl_EN) 29 de mayo de 2018

Además, los gastos de viaje y alojamiento deberá pagarlos el empleador y no podrán deducirse del sueldo del trabajador y las empresas también estarán obligadas a garantizar que las condiciones del alojamiento sean "decentes" y acordes a las normas nacionales.

En cuanto a la duración del desplazamiento, deberá prolongarse como máximo hasta un año, con la posibilidad de extenderlo seis meses más; tras ese tiempo, el empleado podrá permanecer y trabajar en el Estado miembro en el que se encontraba, pero se le aplicará toda la legislación laboral del país al que se ha trasladado.

I welcome final @Europarl_EN plenary vote on #postedworkers. Today's result & broad majority show that spirit of compromise & shared resolve can lead to a fair agreement for all. Posted workers will be guaranteed equal pay for equal work at the same place. #SocialEurope pic.twitter.com/UbTOPMTWye — Marianne Thyssen (@mariannethyssen) 29 de mayo de 2018

En el caso de los desplazamientos fraudulentos como los realizados por firmas buzón, es decir, por filiales deslocalizadas, los Estados miembros tendrán que cooperar para garantizar que los empleados son protegidos, al menos, por las condiciones de la directiva aprobada este martes en el pleno del Parlamento.

En el sector de los transportes, uno de los puntos más conflictivos durante las negociaciones, seguirá aplicándose la regulación anterior, de 1996, hasta la entrada en vigor de la legislación específica de ese ámbito incluida en el paquete de movilidad.

Un gran logro, tras años de falta de consenso

Los países del club comunitario tendrán ahora dos años para introducir estas normas en sus legislaciones nacionales y deberán aplicarlas al concluir ese plazo. Según indicó la Eurocámara, en 2016 había 2,3 millones de asalariados desplazados en la UE y estos aumentaron un 69 % entre 2010 y 2016.

LIVE: Press conference on the revision of the Posting of Workers Directive with Commissioner @mariannethyssen | Watch: https://t.co/8gqminKcct pic.twitter.com/uOrZKWgbIG — EC AV Services (@EC_AVService) 29 de mayo de 2018

"¡Tras 27 meses, lo hemos conseguido! Esta directiva revisada ayudará a mejorar las condiciones de los trabajadores al mismo tiempo que se asegura una competencia más justa entre las compañías europeas", declaró en un comunicado la ponente del Partido Popular, la eurodiputada francesa Elisabeth Morin-Chartier.

Su homóloga en el grupo socialista, Agnes Jongerius, calificó el voto positivo de "gran logro" y de "importante paso hacia la creación de una Europa social que protege a los trabajadores e impide a las empresas participar en una carrera hacia el mínimo común denominador".

DID IT!



Europees Parlement stemt voor! Na 27 maanden onderhandelen is gelijk loon voor hetzelfde werk in heel Europa nu een feit! Collega's kunnen weer collega's zijn, geen concurrenten. Su-per blij!



https://t.co/BPLxCdZPVS pic.twitter.com/UqHdYd3d3X — Agnes Jongerius (@a_jongerius) 29 de mayo de 2018

La actual normativa, de 1996, permite que las empresas paguen a trabajadores desplazados, mayoritariamente de países del Este, un salario que no supere el sueldo mínimo del Estado de acogida, lo que genera diferencias con los trabajadores locales.

La revisión de las normas se ha prolongado durante años por la falta de consenso, ya que mientras algunos países apoyaban la reforma propuesta, como Francia, Alemania, Italia u Holanda, otros tenían reticencias, como España, Portugal, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.

