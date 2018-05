La crisis política hace tambalear la economía de Italia

Fráncfort (Alemania)/Berlín/Roma (EuroEfe).- La inestabilidad institucional que atraviesa Italia por las dificultades para formar gobierno tras las elecciones amenaza con arrastrar al país a una crisis económica, tras el desplome hoy de la Bolsa de Milán y la escalada de la prima de riesgo.

Esa parece ser una de las consecuencias de la decisión del presidente italiano, Sergio Mattarella, de encargar la formación de un gobierno a Carlo Cottarelli, exdirectivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras vetar la lista de ministros propuesta por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) ante la presencia de un euroescéptico.

Este Gobierno tecnócrata nace ya prácticamente acabado, pues no cuenta con números suficientes para recibir la investidura, por lo que se prevén elecciones después de agosto.

En la mañana del martes, los intereses de la deuda italiana a diez años subieron más de 50 puntos. La divisa europea y las bolsas se vieron también bajo presión, algo que recuerda a la fase alta de la crisis de la deuda en la eurozona.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vitor Constancio, advirtió a Italia de las consecuencias de una nueva crisis de la deuda soberana si el país abandona la disciplina fiscal y la contención del gasto público.

Los mercados pueden ser muy volátiles, avisa el BCE

"Cuando en 2012 los mercados financieros atacaron el país se mostró que los mercados pueden ser muy volátiles en sus percepciones y cambiar rápida y abruptamente la estimación de riesgo para un deudor, a veces con consecuencias graves", dijo Constancio en una entrevista con el semanario alemán "Der Spiegel".

El vicepresidente del BCE evitó concretar en qué condiciones intervendría en caso de urgencia en Italia: "Italia conoce las reglas. Quizás deben leerlas de nuevo exactamente", afirmó.

Constancio, que el próximo viernes será sustituido como vicepresidente del BCE por el español Luis de Guindos, dijo que, tras la crisis de la deuda de 2012, los países del sur han hecho lo suficiente para curar las heridas de la unión monetaria.

"Se ha hecho mucho, todos los países implicados han reducido sus deudas y tienen entretanto un superávit en su balanza de pagos, es un inmenso cambio", aseguró.

El comisario de Presupuesto pide que no se vote a populistas

Tras la caída bursátil, el comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, manifestó que espera que los electores italianos entiendan la señal de los mercados y no voten en las próximas elecciones por las formaciones populistas.

"Espero que los mercados y la evolución de la economía italiana sean una señal para que los electores no den su apoyo a populistas de izquierda ni de derecha", dijo Oettinger a la televisión alemana DW.

EU Budget Commissioner @GOettingerEU on Italy:



"My concern, and my expectation is that the coming weeks will show that ... Italy's economic development could be so drastic that this could be a possible signal to voters not to choose populists from left and right." pic.twitter.com/9Ao8DaWlkt