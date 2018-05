Escolano pide fechas concretas para la unión bancaria

El ministro de Economía español, Román Escolano, reclamó este martes un "calendario definitivo de implantación" para mecanismos como el Fondo de Garantía de Depósitos (EDIS, en inglés), que permitirá avanzar en la unión bancaria y proteger a la Unión Europea (UE) frente a futuras crisis.

"Solo con una mayor integración seremos capaces de eliminar las crisis y reducirlas si se producen", destacó Escolano durante su intervención en el foro "El futuro de Europa", organizado por el banco Citi y el diario Financial Times en Madrid.

El proyecto de la UE se enfrenta en las próximas décadas a desafíos como la salida del Reino Unido o "brexit", el terrorismo, las migraciones, el proteccionismo o el populismo, señaló.

"Tenemos el reto de conseguir una mayor integración política que nos dé respuesta a estos retos. Sin embargo, estamos en un momento complejo en el que no todo el mundo está de acuerdo sobre los beneficios que tiene permanecer unidos ni sobre las consecuencias de avanzar ni a qué ritmo queremos avanzar", manifestó.

Aludió así a las diferentes posturas en torno a la unión económica y monetaria, sobre la cual el Eurogrupo realizó importantes avances la pasada semana tras aprobar el paquete bancario que los ministros llevaban debatiendo desde noviembre de 2016 sin llegar a un acuerdo.

The approval of the Banking Package today in the #ECOFIN is excellent news. It takes bold of steps to reduce risks in our banks & paves the way for decisions in June on all levels of our roadmap to strengthen the euro, including on risk sharing.@EU2018BG pic.twitter.com/W2VDWEOcTl