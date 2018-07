El paro se mantiene en el 8,4 % en la eurozona en mayo

Bruselas (EuroEFE).- El desempleo en la eurozona se mantuvo estable en el mes de mayo en el 8,4 %, al igual que en la Unión Europea (UE), donde permaneció en el 7 %, informó hoy la oficina estadística europea, Eurostat.

En los países de la moneda única se trata del porcentaje más bajo desde diciembre de 2008, mientras que en los Veintiocho es la tasa más reducida desde agosto de ese mismo año.

En mayo había en la Unión Europea 17,2 millones de desempleados, de los que 13,66 millones estaban en los diecinueve países de la moneda única.

En términos interanuales, el desempleo cayó ocho décimas en la zona euro, desde el 9,2 % en mayo de 2017, y siete en la Unión, desde el 7,7 %.

Con respecto a abril, el número de desempleados disminuyó en 154.000 personas en los Veintiocho, 125.000 de ellos en la zona del euro.

