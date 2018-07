La CE rebaja su previsión de crecimiento en la eurozona y España

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) rebajó este jueves sus previsiones de crecimiento económico en la eurozona y el conjunto de la Unión Europea (UE) hasta el 2,1 % durante 2018, mientras que para el año próximo las mantuvo en el 2 % en ambas áreas.

En las estimaciones de primavera, publicadas en mayo, el Ejecutivo comunitario anticipó una subida del PIB del 2,3 % este ejercicio tanto en los diecinueve países que comparten la moneda única como en los Veintiocho.

Para 2019, anunció un aumento del producto interior bruto (PIB) del 2 % en la zona euro y la UE.

Tras esta "pérdida de impulso", en el segundo semestre se espera un mayor crecimiento por la mejora de las condiciones del mercado laboral, la reducción de la deuda de los hogares, la elevada confianza de los consumidores y el apoyo de las políticas monetarias.

Bruselas indicó que los riesgos han crecido desde primavera y señaló que las previsiones asumen que no se producirá una mayor escalada de las tensiones comerciales, si bien subrayó que, de suceder, "afectarían negativamente al comercio y la inversión, y reducirían el bienestar en todos los países involucrados".

La Comisión apuntó, igualmente, al "potencial para la volatilidad de los mercados financieros" vinculado, entre otras cuestiones, a los riesgos geopolíticos.

Además, advirtió de la "incertidumbre política" en algunos Estados miembros y de unos mayores precios del petróleo.

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, insistió en que "una mayor escalada de medidas proteccionistas es un claro riesgo a la baja".

