El FMI rebaja el crecimiento de la zona euro hasta el 2,2 %

Washington (EuroEFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó este lunes el crecimiento previsto este año para la zona euro hasta el 2,2 %, dos décimas menos que lo calculado en abril, principalmente por las peores perspectivas de Alemania, Francia e Italia, y mantuvo en el 2,8 % sus estimaciones para España.

El Fondo explica en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, publicado este lunes, que esta revisión a la baja se debe a que la actividad económica en Alemania y Francia "se suavizó más de lo esperado en el primer trimestre" y a que la incertidumbre política en Italia ha provocado condiciones financieras "más restrictivas".

Advanced economies’ growth is expected to remain above trend at 2.4% in 2018 before easing to 2.2 percent in 2019 https://t.co/0XUacVSx69 pic.twitter.com/uqamGr7C9X

El FMI, que situó las perspectivas de crecimiento económico mundial en un 3,9 %, tanto para este año como para el próximo, también moderó una décima el crecimiento para la zona euro para 2019 hasta el 1,9 %, mientras que mantuvo las mismas perspectivas económicas para España, del 2,8 % en 2018 y del 2,2 % en 2019.

España, a la cabeza del crecimiento en la zona euro

Con esto, España se mantiene a la cabeza del crecimiento entre las grandes economías de la zona euro, seguida por Alemania, la primera economía regional, con un 2,2 para 2018 y un 2,1 % en 2019.

Al analizar la situación de la zona euro en la presentación del informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, destacó que "la incertidumbre política ha aumentado en Europa" en los últimos meses.

Obstfeld consideró que la Unión Europea (UE) "se enfrenta a desafíos políticos fundamentales en relación con la política de migración, la gobernanza fiscal, las normas relativas al estado de derecho y la arquitectura institucional de la zona euro".

Amid rising tensions over international trade, the broad global expansion that began roughly two years ago has plateaued and become less balanced. Read the blog: https://t.co/CrlYb47cKw pic.twitter.com/Cx8JmzGJWf