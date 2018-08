El desempleo en el Reino Unido cae a su nivel más bajo desde 1976

Londres (EuroEFE).- El número de desempleados en el Reino Unido en el trimestre entre abril y junio fue de 1,36 millones, un 4,2 % de la población activa, el nivel más bajo desde 1976, informó este martes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

El análisis indicó que el número de parados se redujo en 65.000 en ese periodo, en el que también se registró el mayor descenso de trabajadores de la Unión Europea (UE) en este país.

A poco menos de un año de que el Reino Unido abandone la UE, previsto para marzo de 2019, el mercado laboral británico contó con 2,28 millones de trabajadores comunitarios en el segundo trimestre, 86.000 más que un año antes.

Según el informe de la ONS, 42.000 nuevos trabajadores se sumaron entre abril y junio a la fuerza laboral, hasta sumar un total de 32,39 millones de personas, lo que arrojó una tasa de empleo del 75 %, la cota más alta desde que comenzaron los registros en 1971.

Asimismo, los ingresos medios subieron un 2,4 % en el año hasta junio, frente al 2,5 % registrado durante el mes anterior, agregó el documento.

"El número de personas con trabajo ha seguido aumentando, si bien se mantuvo la tasa del 4,2 % respecto al primer trimestre del año", explicó en un comunicado el responsable de estadísticas de la ONS, Matt Hughes.

El experto indicó que el aumento del empleo estuvo impulsado, principalmente, por la incorporación al mercado laboral de trabajadores de nacionalidad británica.

El número de personas consideradas económicamente inactivas, como estudiantes, afectados de una larga enfermedad o con una jubilación anticipada, ascendió a 8,7 millones y se situó en el 21,2 %, dos décimas más que en el primer trimestre.

Unos buenos datos que dan óxigeno al Gobierno de Theresa May cuando empieza la cuenta atrás del "brexit", prevista para marzo de 2019.

